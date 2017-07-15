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Akron Beacon Journal Female Scholar Athlete of the Year: Dedication to studies, competitiveness in sports propels Jackson’s Julia Hartnett to triumph

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 15, 2017 - 05:24 PM
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Jackson's Julia Hartnett (12) runs to give coach John Kroah as hug after defeating New Albany 9 to 2 in the Div I state semifinal lacrosse game at Wooster High School. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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