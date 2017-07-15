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2017 high school scholar athletes

Akron Beacon Journal Male Scholar Athlete of the Year: Stow’s Cameron Casenhiser adds honor to resume full of success

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 15, 2017 - 04:22 PM
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Cameron Casenhiser is the 2017 ABJ Male Scholar Athlete of the Year. Casenhiser played soccer and tennis with a grade point average of 4.58 and an ACT score of 34. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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