All CATEGORIES
☰ Menu

2017 high school scholar athletes

Akron Beacon Journal Male Scholar Athlete of the Year: Stow’s Cameron Casenhiser adds honor to resume full of success

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 15, 2017 - 04:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cameron Casenhiser is the 2017 ABJ Male Scholar Athlete of the Year. Casenhiser played soccer and tennis with a grade point average of 4.58 and an ACT score of 34. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

scholar16_hartnett_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Beacon Journal Female Scholar Athlete of the Year: Dedication to studies, competitiveness in sports propels Jackson’s Julia Hartnett to triumph

JACKSON TWP: Leaders can emerge at a young age.

scholar16_casenhiser_01
Akron Beacon Journal Male Scholar Athlete of the Year: Stow’s Cameron Casenhiser adds honor to resume full of success
Cameron Casenhiser biography
Other Scholar Athlete nominees
Julia Hartnett biography
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next