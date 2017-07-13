All CATEGORIES
☰ Menu

High schools

Akron Public Schools administrators optimistic that an academy concept can improve the student-athlete experience

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 13, 2017 - 11:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

North High School principal Rachel Tecca talks about the Akron Public Schools' first College and Career Academy at North High School, May 8, in Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

racers14cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Racers report: Outfielder Shellie Robinson leads team’s turnaround after slow start - 11:04 PM

For third-year Racers outfielder Shellie Robinson, it all boils down to one thing she truly cares about accomplishing this season.

mlb14cut_01
MLB: Rookies like Bradley Zimmer of the Indians set to make impact on division races in second half - 10:55 PM
wrestle14cut
Top area wrestlers set sights on winning national titles in Fargo, N.D. - 11:04 PM
wimble14cut_01
Wimbledon: Venus Williams beats Johanna Konta to advance to final for ninth time - 11:04 PM
aps14cut
Akron Public Schools administrators optimistic that an academy concept can improve the student-athlete experience - 11:03 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next