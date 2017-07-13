All CATEGORIES
☰ Menu

High schools

Akron Public Schools administrators optimistic that an academy concept can improve the student-athlete experience

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 13, 2017 - 11:04 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

North High School principal Rachel Tecca talks about the Akron Public Schools' first College and Career Academy at North High School, May 8, in Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe17_06 Ben Margot - AP
Athletics 7, Indians 3: Trevor Bauer gets just two outs as A’s complete three-game sweep

OAKLAND, Calif.: Indians manager Terry Francona expected more out of his ballclub coming out of the All-Star break — a lot more.

Panthers_Gettleman_Football_15554.jpg-da68d
Carolina fires general manager Dave Gettleman after 4 seasons
British Open: Tommy Fleetwood seeks to make dream a reality at hometown Royal Birkdale
Tour de France: Three challengers within 29 seconds of leader Chris Froome heading into final stages
Soccer: Former UA star Darlington Nagbe among additions to U.S. roster for Gold Cup
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next