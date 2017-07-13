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High schools

Akron Public Schools administrators optimistic that an academy concept can improve the student-athlete experience

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 13, 2017 - 11:04 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:28 PM
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North High School principal Rachel Tecca talks about the Akron Public Schools' first College and Career Academy at North High School, May 8, in Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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