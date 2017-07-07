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Amateur baseball: WABL celebrates 60th season; annual Day of Champions is Saturday

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 7, 2017 - 12:54 PM | Updated: July 8, 2017 - 08:55 AM

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