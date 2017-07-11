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Baseball notebook: Seth Gergely of Tallmadge commits to Purdue; Manchester graduates Dalton Earich & Andrew McFadden pledge to compete in college too

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 11, 2017 - 02:56 PM
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Tallmadge right fielder Seth Gergely makes a catch on a fly ball hit by Springfield's Paul Stubbs in the first inning of their Division II district semi-final on May 17 at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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