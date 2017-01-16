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Major League Baseball

Baseball: Walsh Jesuit, Kent State graduate Johnny Fasola earns Texas Rangers Minor League Reliever of the Year honor

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 16, 2017 - 03:53 PM
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John Fasola of Round Rock Express Baseball Club Triple-A Affiliate of the Texas Rangers delivers a pitch in an undated photo. (Andy Nietupski/Round Rock Express)


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