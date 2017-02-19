All CATEGORIES
☰ Menu

High school notebook

Bob Sax steps aside as Garfield football coach after 15 years with Golden Rams

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 19, 2017 - 03:13 PM | Updated: February 20, 2017 - 03:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Aug. 2002 file photo, Garfield High School football coach Bob Sax prepares the Rams for the season. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN SPORTS

marla21cut_03 Tony Dejak - AP
Marla Ridenour: As Cavaliers open second half of season, injuries, time two biggest obstacles in title defense

NEW ORLEANS: Perhaps LeBron James and Kyrie Irving were merely in feel-good, All-Star break mode.

ulrich21cut_01
Nate Ulrich: Forecasting this crucial offseason for Browns
zmen21cut_01
University of Akron men’s basketball: Zips look to rebound on road after record home-winning streak snapped by rival
tribe21cut_01
Indians: Edwin Encarnacion gives lineup booming bat
hsnotes21cut
High school notebook: Copley seeks to finish regular season 22-0 for second year in a row in boys basketball; Manchester wins twice
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next