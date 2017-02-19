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High school notebook

Bob Sax steps aside as Garfield football coach after 15 years with Golden Rams

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 19, 2017 - 03:13 PM
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In this Aug. 2002 file photo, Garfield High School football coach Bob Sax prepares the Rams for the season. (Akron Beacon Journal file photo)


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