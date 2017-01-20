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Boys high school basketball: Barberton 55, Revere 54

Boys basketball / Barberton 55, Revere 54: Jordan Soyars battles illness to lead Magics over Minutemen

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 20, 2017 - 10:29 PM
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Revere's Pete Nance (right) knocks away the shot of Barberton's Garrett Turnbaugh in the second quarter Friday at Revere High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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