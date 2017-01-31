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City series basketball: Buchtel 66, Firestone 57

Boys basketball / Buchtel 66, Firestone 57: Big third quarter helps Griffins keep City Series hopes alive

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: January 31, 2017 - 10:23 PM | Updated: February 1, 2017 - 04:34 PM
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Buchtel's Isaiah Rogers (right) goes up for two points over Firestone's Justin Moore during the first quarter of their game at Firestone High School Tuesday in Akron. Buchtel won the game 66-57. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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