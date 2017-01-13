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City series boys basketball: BUCHTEL 78, ELLET 65

Boys basketball / Buchtel 78, Ellet 65: Griffins secure come-from-behind win on night A.J. Gareri becomes Orangemen’s all-time leading scorer

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 13, 2017 - 10:39 PM
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Buchtel's Tariq Vinson (left) and Kevin Brown Jr. and Ellet's Marquise Smith go for the rebound during the fourth quarter of their game Friday at Ellet High School in Akron. Buchtel won 78-65. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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