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High school boys basketball: COPLEY 70, HIGHLAND 59

Boys basketball / Copley 70, Highland 59: Brian Roberts Jr. guides Indians to second Suburban League American Conference title in a row

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 10, 2017 - 10:50 PM
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Highland's Jacob Rogers (left) gets tangled up with Copley's Brian Roberts Jr while fighting for possession in the first quarter Friday at Copley High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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