Boys basketball / Copley 86, Wooster 53: Undefeated, underrated Indians make statement with rout of state-ranked Generals

PHA+Q09QTEVZOiBJbiBhIHBlcmZlY3Qgd2UtdG9sZC15b3Utc28gc2NlbmFyaW8sIHRoZSBDb3Bs
ZXkgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtIHNwb2tlIGNsZWFybHkgb24gVHVlc2RheS48L3A+PHA+QWN0dWFs
bHksIHRoZSBJbmRpYW5zIGRpZG4mIzgyMTc7dCBqdXN0IHNwZWFrLiBUaGV5IHNjcmVhbWVkIGF0
IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlaXIgbHVuZ3Mgd2l0aCBhIGNvbnZpbmNpbmcgODYtNTMgdmljdG9yeSBv
dmVyIHZpc2l0aW5nIFdvb3N0ZXIuPC9wPjxwPkRlc3BpdGUgYSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiB3aW5u
aW5nIHN0cmVhayB0aGF0IHJlYWNoZWQgNDYgY29uc2VjdXRpdmUgIGdhbWVzIHdpdGggdGhlIHZp
Y3RvcnksIHRoZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgYmVlbiBzbnViYmVkLCBzY29ybmVkLCBpZ25vcmVkLCBz
aHVubmVkIGFuZCBvdmVybG9va2VkIGJ5IHRoZSBwb2xsc3RlcnMgYWxsIHNlYXNvbiBhcyB0aGV5
IGZhaWxlZCB0byBjcmFjayB0aGUgdG9wIDIwIG9mIHRoZSBBUCBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIHBv
bGwuPC9wPjxwPkFuZCB0aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBmYXJlIHdlbGwgaW4gdGhlIHZvdGluZyBm
b3IgdGhlIHNlY3Rpb25hbC9kaXN0cmljdCB0b3VybmFtZW50IGJhc2VkIGluIHRoZSBDYW50b24g
Q2l2aWMgQ2VudGVyLCB3aGVyZSB0aGV5IGhhdmUgYmVlbiBzZWVkZWQgZm91cnRoLDwvcD48cD5P
aCwgZGlkIHdlIG1lbnRpb24gdGhhdCBXb29zdGVyICgyMC0yKSB3YXMgcmFua2VkIHNldmVudGgg
aW4gT2hpbyBpbiB0aGUgZmluYWwgc3RhdGUgcG9sbCByZWxlYXNlZCB0aGlzIHdlZWs/IEFuZCB0
aGF0IHRoZSBHZW5lcmFscyBhcmUgdGhlIHRvcCBzZWVkIGluIGZyb250IG9mIENvcGxleSBpbiBD
YW50b24/PC9wPjxwPlNvbWUgdGhpbmdzIGp1c3QgZG9uJiM4MjE3O3QgbWFrZSBhbnkgc2Vuc2Uu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgbm8gaWRlYSB3aHkgd2UgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRoZSBy
ZWNvZ25pdGlvbiB3ZSBkZXNlcnZlLCYjODIyMTsgc2FpZCBqdW5pb3IgZ3VhcmQgQnJpYW4gUm9i
ZXJ0cywgdGhlIGNhdGFseXN0IG9uIFR1ZXNkYXkgd2l0aCAyNyBwb2ludHMsIGZvdXIgc3RlYWxz
IGFuZCBmb3VyIHJlYm91bmRzLiAmIzgyMjA7V2UgY2FuJiM4MjE3O3Qgd29ycnkgYWJvdXQgdGhh
dC4gQWxsIHdlIHdhbnQgdG8gZG8gaXMgZ28gb3V0IGFuZCBzdHJpdmUgdG8gYmUgdGhlIGJlc3Qg
d2UgY2FuIGJlLiBCdXQgSSB0aGluayB0aGlzIHdhcyBhIHN0YXRlbWVudCBnYW1lIGZvciB1cy4g
V2UgbG9va2VkIGF0IFdvb3N0ZXIgYXMgYmVpbmcgdGhlIGJlc3QgdGVhbSBvbiBvdXIgc2NoZWR1
bGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BdXN0aW4gQnJlbm5lciwgUm9iZXJ0cyYjODIxNzsgcnVubmluZyBt
YXRlIGluIHRoZSBiYWNrY291cnQsIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTcgcG9pbnRzLCBuaW5lIHJlYm91
bmRzIGFuZCB0aHJlZSBzdGVhbHMgYW5kIGp1bmlvciBBbnRob255IERlbnRlLCBzb24gb2YgaGVh
ZCBjb2FjaCBNYXJrIERlbnRlLCBjYW1lIG9mZiB0aGUgYmVuY2ggdG8gc2NvcmUgMTUgcG9pbnRz
LCBhbGwgb24gMy1wb2ludCBzaG90cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hvbmVzdGx5LCBJIGhhdmUgbm8g
aWRlYSwmIzgyMjE7IEJyZW5uZXIgcmVzcG9uZGVkIHdoZW4gYXNrZWQgd2h5IHRoZSBJbmRpYW5z
ICgyMS0wKSBoYXZlIGJlZW4gbmVnbGVjdGVkLiAmIzgyMjA7TWF5YmUgaXQmIzgyMTc7cyBvdXIg
c2NoZWR1bGUgYW5kIHRoYXQgb3VyIGxlYWd1ZSBtYXkgbm90IGJlIGFzIGdvb2QgYXMgaXQgdXN1
YWxseSBpcy4gQnV0IGFsbCB3ZSBjYW4gZG8gaXMgcGxheS4gV2hlbiB0aGUgdG91cm5hbWVudCBy
b2xscyBhcm91bmQsIHJhbmtpbmdzIHdvbiYjODIxNzt0IG1hdHRlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklm
IHRoZXJlIGlzIGFueSBkb3duc2lkZSB0byB0aGUgSW5kaWFucyBpdCBjb21lcyBpbiB0aGUgc2l6
ZSBkZXBhcnRtZW50LCB3aXRoIDYtNSBzb3Bob21vcmUgU2FtIEVtaWNoIGFuZCA2LTQganVuaW9y
IE1vcml0eiBiZWluZyB0aGUgbG9uZSBzdGFydGVycyB0YWxsZXIgdGhhbiA2LTIuPC9wPjxwPkhv
d2V2ZXIsIEVtaWNoIHB1bGxlZCBkb3duIGEgZ2FtZS1oaWdoIDEwIHJlYm91bmRzIGFuZCBQbGVz
Y2hlciBhbmQgNi0yIEphY29iIFdpbGxpYW1zIGNvbWJpbmVkIGZvciBlaWdodCBhZ2FpbnN0IHRo
ZSB0YWxsZXIgR2VuZXJhbHMsIGxlYWRpbmcgQ29wbGV5IHRvIGEgMzgtMjcgYWR2YW50YWdlLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UgZGlkbiYjODIxNzt0IHBsYXkgdmVyeSB3ZWxsLCBlc3BlY2lhbGx5IGVh
cmx5LCYjODIyMTsgc2FpZCBXb29zdGVyIGNvYWNoIE1pa2UgIFNub3diYXJnZXIuICYjODIyMDtQ
YXJ0IG9mIHRoYXQgaXMgZHVlIHRvIENvcGxleS4gR2l2ZSB0aGVtIGNyZWRpdC4gVGhleSBjYW1l
IG91dCBhcyB0aGUgYWdncmVzc29yLiBXZSBnYXZlIHRoZW0gdG9vIG1hbnkgb3BlbiBsb29rcyBh
bmQgdGhleSBtYWRlIHVzIHBheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkp1bmlvciBDYWx2aW4gQmxhaXIgbGVk
IFdvb3N0ZXIgd2l0aCAxNiBwb2ludHMsIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzIGFuZCB0aHJlZSBzdGVhbHMu
IFJlc2VydmUgRGV2b24gSG9sbWVzIHNjb3JlZCAxMiBhbmQgc2VuaW9yIFBleXRvbiBCZW5uaW5n
dG9uIGZpbmlzaGVkIHdpdGggbmluZS48L3A+PHA+Q29wbGV5IG1hZGUgMTAgb2YgaXRzIGZpcnN0
IDE2IHNob3RzIGFuZCBzdG9ybWVkIHRvIGEgMjgtMTYgbGVhZCBhZnRlciBvbmUgcXVhcnRlci4g
VGhlIGxlYWQgZXZlbnR1YWxseSBkd2luZGxlZCB0byAxMCBhdCB0aGUgaGFsZiBidXQgdGhlIElu
ZGlhbnMgdG9vayBubyBwcmlzb25lcnMgYXQgdGhlIG91dHNldCBvZiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRl
ci48L3A+PHA+VGhleSBzY29yZWQgMTcgb2YgdGhlIGZpcnN0IDIxIHBvaW50cywgaW5jbHVkaW5n
IDEyIGluIGEgcm93LCB0byBidWlsZCBhIDU5LTM2IGxlYWQuIFJvYmVydHMsIEJyZW5uZXIsIEVt
aWNoIGFuZCBLZVNoYXduIEhpbGwgY29tYmluZWQgZm9yIHRoZSAxMi1wb2ludCBibGl0eiB0aGUg
R2VuZXJhbHMgY291bGQgbm90IHN0b3AuPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIHdpbGwgdHJhdmVsIHRv
IEdyZWVuIG9uIEZyaWRheSB0byBjbG9zZSB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24sIGxvb2tpbmcgdG8g
cHV0IHRoZSBmaW5pc2hpbmcgdG91Y2hlcyBvbiBhIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSB1bmRlZmVh
dGVkIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGtpZHMgd2FudCB0byBjbG9zZSB0
aGlzIG91dCwgYnV0IHRoaXMgd2FzIGEgYmlnIGdhbWUgZm9yIHVzLCYjODIyMTsgdGhlIG9sZGVy
IERlbnRlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHdlIHNob3dlZCB0aGF0IHdlIGNhbiBwbGF5IHdp
dGgganVzdCBhYm91dCBhbnlvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SZWFkIHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbCBi
bG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.