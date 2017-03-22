Boys basketball: Copley’s Austin Brenner, Firestone’s Tre’Maine Gray, Kenmore’s Thomas Woods shine bright in GABCA Senior All-Star Game

PHA+QkFSQkVSVE9OOiBDb3BsZXkgc2VuaW9yIEF1c3RpbiBCcmVubmVyIGFuZCBGaXJlc3RvbmUg
c2VuaW9yIFRyZSYjODIxNztNYWluZSBHcmF5IGZlbHQgbW9zdCBjb21mb3J0YWJsZSBiZXlvbmQg
dGhlIDMtcG9pbnQgYXJjIG9uIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBpbiB0aGUgR3JlYXRlciBBa3JvbiBC
YXNrZXRiYWxsIENvYWNoZXMgQXNzb2NpYXRpb24gU2VuaW9yIEFsbC1TdGFyIEdhbWUgYXQgQmFy
YmVydG9uLjwvcD48cD5UaGUgc2hhcnBzaG9vdGVycyB0ZWFtZWQgdXAgdG8gbGVhZCB0aGUgQW1l
cmljYW4gVGVhbSB0byBhIDExOS03MyB3aW4gb3ZlciB0aGUgTmF0aW9uYWwgVGVhbS4gQnJlbm5l
ciBlYXJuZWQgdGhlIEFtZXJpY2FuIFRlYW0gTVZQIGhvbm9yIHdpdGggMzcgcG9pbnRzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgaGF2aW5nIGEgYmxhc3QgcGxheWluZyB3aXRoIGEgYnVuY2ggb2YgZ3V5
cyB0aGF0IEkgcGxheWVkIGFnYWluc3QgdGhpcyBzZWFzb24sJiM4MjIxOyBCcmVubmVyIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJIHdhcyBqdXN0IG1lc3NpbmcgYXJvdW5kIHdpdGggdGhlbSBhbmQgaGF2aW5nIGEg
Z29vZCB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R3JheSB0b3RhbGVkIDIwIHBvaW50cywgc2V2ZW4gcmVi
b3VuZHMgYW5kIGZvdXIgYXNzaXN0cywgYW5kIEtlbm1vcmUgc2VuaW9yIFRob21hcyBXb29kcyBj
b250cmlidXRlZCAxNSBwb2ludHMsIGZpdmUgcmVib3VuZHMgYW5kIGZvdXIgYXNzaXN0cy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIGEgZ3JlYXQgZXhwZXJpZW5jZSB0byBwbGF5IHdpdGggdGhlIGJl
c3Qgb2YgdGhlIGJlc3QsJiM4MjIxOyBXb29kcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugc2hhcmVkIHRoZSBi
YWxsIHZlcnkgd2VsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyZXN0d29vZCYjODIxNztzIEpvcmRhbiBGYWJy
eSB3YXMgbmFtZWQgdGhlIE5hdGlvbmFsIFRlYW0gTVZQIGFmdGVyIHBvc3RpbmcgYSBsaW5lIG9m
IDEyIHBvaW50cywgZWlnaHQgcmVib3VuZHMgYW5kIGZpdmUgYXNzaXN0cy48L3A+PHA+VGhlIEFt
ZXJpY2FuIFRlYW0gbWFkZSAyNyAzLXBvaW50ZXJzLiBCcmVubmVyIG1hZGUgMTEtb2YtMTUgc2hv
dHMgZnJvbSBiZXlvbmQgdGhlIGFyYywgYW5kIEdyYXkgbWFkZSA2LW9mLTEwIGZyb20gZGVlcC48
L3A+PHA+QnJlbm5lciBtYWRlIGZvdXIgM3MgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyIHRvIGd1aWRl
IEFtZXJpY2FuIHRvIGEgNTgtNDYgaGFsZnRpbWUgbGVhZC4gQnJlbm5lciBtYWRlIGZpdmUgbW9y
ZSAzcyB0byBleHRlbmQgdGhlIGxlYWQgdG8gNzMtNDkgbWlkd2F5IHRob3VnaCB0aGUgdGhpcmQg
cXVhcnRlci4gQW1lcmljYW4gaGVsZCBhIDg3LTU2IGxlYWQgdGhyb3VnaCB0aHJlZS4gPC9wPjxw
PkdyYXkgbWFkZSBmb3VyIDNzIGluIHRoZSBmb3VydGggYW5kIEVsbGV0JiM4MjE3O3MgSmFyZXQg
Sm9uZXMgbWFkZSB0aHJlZSAzcyBhcyB0aGUgc2NvcmUgcmVhY2hlZCAxMDYtNTkgaW4gdGhlIG1p
ZGRsZSBvZiB0aGUgcXVhcnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Blb3BsZSBhc2sgbWUgd2h5IGRvIHlv
dSBzbWlsZSB3aGVuIHlvdSBwbGF5LCBhbmQgSSBzYXksICYjODIxNjtCZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3
O3MgZnVuLCYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOyBHcmF5IHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSBn
b3QgdG8gZW5qb3kgdGhlIGdhbWUuIFBsYXlpbmcgd2l0aCB0aGVzZSBndXlzIHdhcyBncmVhdC4m
IzgyMjE7ICA8L3A+PHA+Sm9uZXMgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxMSBwb2ludHMgYW5kIENhcnRpZXIg
Qmlja2xleSBvZiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIHNjb3JlZCAxMCBwb2ludHMuIEVsbGV0JiM4MjE3
O3MgQS5KLiBHYXJlcmksIEhpZ2hsYW5kJiM4MjE3O3MgSmFrZSBNYWxsLCBLZW5tb3JlJiM4MjE3
O3MgRGVtb25kIFRheWxvciwgR3JlZW4mIzgyMTc7cyBCb2JieSBTdGF1ZHQgYW5kIEN1eWFob2dh
IFZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4gQWNhZGVteSYjODIxNztzIFJ5YW4gRm9ndXRoIGNvbWJpbmVkIHRv
IHNjb3JlIDI2IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEFtZXJpY2FuIFRlYW0uIEdhcmVyaSBncmFiYmVkIDEy
IHJlYm91bmRzIGFuZCBNYWxsIGhhZCBzaXggYXNzaXN0cy48L3A+PHA+VHJveSBUb2ZpbCBvZiBD
dXlhaG9nYSBGYWxscyBzY29yZWQgbmluZSBwb2ludHMgZm9yIE5hdGlvbmFsLiBLZW50IFJvb3Nl
dmVsdCYjODIxNztzIEpvcmRhbiBCYXJuZXMsIE1vZ2Fkb3JlJiM4MjE3O3MgSmFyYWQgRHVubiBh
bmQgU3RvdyYjODIxNztzIExvZ2FuIExpbmRzYXkgZWFjaCBzY29yZWQgZWlnaHQgcG9pbnRzLjwv
cD48cD5XYXRlcmxvbyYjODIxNztzIEthbWVyb24gU2hvY2tsZXksIEdhcnJldHRzdmlsbGUmIzgy
MTc7cyBUb21teSBCaXNzbGVyLCBXb29kcmlkZ2UmIzgyMTc7cyBQcmVzdG9uIENsYXJrLCBTdHJl
ZXRzYm9ybyYjODIxNztzIENvcnkgR2lsbGluZ3MgYW5kIEhvYmFuJiM4MjE3O3MgQnJpYW4gQ3Vw
cGV0dCBjb21iaW5lZCBmb3IgMjggcG9pbnRzLjwvcD48cD5Eb3VibGUtZG91YmxlIE5hbmNlPC9w
PjxwPlJldmVyZSBqdW5pb3IgUGV0ZSBOYW5jZSB0b3RhbGVkIDE1IHBvaW50cywgMTIgcmVib3Vu
ZHMgYW5kIHNpeCBhc3Npc3RzIHRvIGxlYWQgdGhlIEFtZXJpY2FuIFRlYW0gdG8gYSA2Ni01MiB3
aW4gb3ZlciB0aGUgTmF0aW9uYWwgVGVhbSBpbiB0aGUgVW5kZXJjbGFzc21lbiBHYW1lLjwvcD48
cD5TdG93JiM4MjE3O3MgTWFzb24gTWNNdXJyYXkgKDEzIHBvaW50cywgZml2ZSBhc3Npc3RzKSBh
bmQgVGFsbG1hZGdlJiM4MjE3O3MgTWF0dGhldyBGcmFuY2VzY29uaSAoMTAgcG9pbnRzKSBhbHNv
IHJlYWNoZWQgZG91YmxlIGZpZ3VyZXMgZm9yIHRoZSBBbWVyaWNhbi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCB3YXMgYSBsb3Qgb2YgZnVuIHRvIHBsYXkgd2l0aCBhIGxvdCBvZiByZWFsbHkgZ29vZCBwbGF5
ZXJzIGZyb20gYXJvdW5kIHRoZSBhcmVhLCYjODIyMTsgTmFuY2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgYW0g
ZnJpZW5kcyB3aXRoIGEgbG90IG9mIHRoZXNlIGd1eXMsIHNvIGl0IHdhcyBmdW4gdG8gc2VlIHRo
ZW0gYWxsIGFnYWluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0JiM4MjE3O3MgQmVuIE1lcnJp
bGwsIFdvb2RyaWRnZSYjODIxNztzIE1hc29uIEx5ZGljLCBIaWdobGFuZCYjODIxNztzIENvbGxp
biBSaXR0bWFuIGFuZCBTdG93JiM4MjE3O3MgQ29yeW9uIFJpY2UgY29tYmluZWQgdG8gc2NvcmUg
MjggcG9pbnRzIGZvciBBbWVyaWNhbi48L3A+PHA+SG9iYW4mIzgyMTc7cyBDb2xsZW4gR3VybGV5
IHBhY2VkIE5hdGlvbmFsIHdpdGggMTUgcG9pbnRzIGFuZCAxMiByZWJvdW5kcy4gRWxsZXQmIzgy
MTc7cyBBbGZyZWQgSm9obnNvbiBJSUkgc2NvcmVkIDEzIHBvaW50cywgQ29wbGV5JiM4MjE3O3Mg
QnJpYW4gUm9iZXJ0cyBzY29yZWQgbmluZSBwb2ludHMsIENvdmVudHJ5JiM4MjE3O3MgSmFybW9u
ZCBIb2dnIHNjb3JlZCBlaWdodCBwb2ludHMgYW5kIFN0cmVldHNib3JvJiM4MjE3O3MgS2VTaHVu
IEpvbmVzIHNjb3JlZCBzZXZlbiBwb2ludHMuPC9wPjxwPlF1aWNrIHNob3RzIDwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO1RoZSBHQUJDQSBjb250ZXN0IHdpbm5lcnMgd2VyZSBXYWRzd29ydGgmIzgyMTc7
cyBKYWtlIEp1c3RpY2UgKGZyZWUgdGhyb3cpLCBHYXJyZXR0c3ZpbGxlJiM4MjE3O3MgRGFsdG9u
IEZhbGwgKDMtcG9pbnQpIGFuZCBTdG93JiM4MjE3O3MgTWNNdXJyYXkgKHNsYW0gZHVuaykuPC9w
PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7R0FCQ0EgQ28tQ29hY2hlcyBvZiB0aGUgWWVhciBNYXJrIERlbnRl
IG9mIENvcGxleSBhbmQgUmljIEJsZXZpbnMgb2YgV29vZHJpZGdlIGxlZCB0aGUgQW1lcmljYW4g
YW5kIE5hdGlvbmFsIFRlYW1zLCByZXNwZWN0aXZlbHkuPC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJl
YWQgdGhlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FCSlZhcnNpdHkmbmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29s
IGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.