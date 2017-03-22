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Greater Akron Basketball Coaches Association Senior All-Star Game

Boys basketball: Copley’s Austin Brenner, Firestone’s Tre’Maine Gray, Kenmore’s Thomas Woods shine bright in GABCA Senior All-Star Game

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 22, 2017 - 10:16 PM
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Kenmore's Thomas Woods (left) passes under pressure from Streetsboro's Cory Gillings in the third quarter of the Greater Akron Basketball Coaches Association Seniors All-Star Game on Wednesday at Barberton High School. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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