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Boys basketball: CVCA 49, Manchester 39

Boys basketball / CVCA 49, Manchester 39: Royals keep pressure on in PAC victory over Panthers

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: December 16, 2016 - 10:23 PM
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Manchester's Ethan Wright (left) topples onto CVCA's Elijah Turner as he attempts to shoot in the first quarter Friday at Manchester High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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