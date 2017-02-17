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High school boys basketball: Ellet 61, Buchtel 44

Boys basketball / Ellet 61, Buchtel 44: A.J. Gareri scores 25 points to lead Orangemen to City Series postseason title

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 17, 2017 - 10:20 PM
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Ellet's Marquis Smith (left), Nick Williams (bottom) and AJ Gareri celebrate after defeating Buchtel, 61-44, in the City Series championship game Friday at Firestone High School in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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