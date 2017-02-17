All CATEGORIES
☰ Menu

High school boys basketball: Ellet 61, Buchtel 44

Boys basketball / Ellet 61, Buchtel 44: A.J. Gareri scores 25 points to lead Orangemen to City Series postseason title

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 17, 2017 - 10:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ellet's Marquis Smith (left), Nick Williams (bottom) and AJ Gareri celebrate after defeating Buchtel, 61-44, in the City Series championship game Friday at Firestone High School in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

bobble19cutweb Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Bobblecon Akron: A whole lot of head shakin’ going on - 10:27 PM

Logan Merkle received his first bobblehead — Shaquille O’Neal wearing a Cleveland Cavaliers uniform — when he was 4.

d1bswim19cut
Boys swimming: Hudson takes second in Division I district meet; Brecksville’s David Madej ready for third trip to state meet - 11:14 PM
d1girls19cut_04
Girls basketball / Green 69, Ellet 15: Bulldogs put squeeze on Orangemen in Canton Division I sectional final - 11:13 PM
Yankees president sounds off after arbitration win - 11:17 PM
High school roundup: CVCA, St. V-M, Buchtel, Hoban among area teams advancing in sectional girls basketball - 11:14 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next