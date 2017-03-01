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Boys basketball| Division I sectional semifinal: Hudson 69, Firestone 56

Boys basketball / Hudson 69, Firestone 56: Spencer McClure puts together big fourth quarter to lead Explorers to tournament win

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 1, 2017 - 10:59 PM
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Firestone's Javuani Jones (center) breaks through Hudson's Spencer McClure (left) and Davey Spitz to score two points during the fourth quarter of their Division I sectional semi-final game Wednesday in Hudson. Hudson won 69-56 and advances in the tournament. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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