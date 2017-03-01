All CATEGORIES
☰ Menu

Boys basketball| Division I sectional semifinal: Hudson 69, Firestone 56

Boys basketball / Hudson 69, Firestone 56: Spencer McClure puts together big fourth quarter to lead Explorers to tournament win

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 1, 2017 - 10:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Firestone's Javuani Jones (center) breaks through Hudson's Spencer McClure (left) and Davey Spitz to score two points during the fourth quarter of their Division I sectional semi-final game Wednesday in Hudson. Hudson won 69-56 and advances in the tournament. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Bob Dyer: The Cavs joke that nobody got

Dear Kyrie Irving:

Indians adjusting with league to defensive shifts, don’t mind if opposing batters try to lay down bunts
cavs02cut_web
Celtics 103, Cavaliers 99: Celtics survive physical, playoff-style clash despite LeBron James’ triple-double
browns02cut_01
Browns feel urgency to find next starting QB, but Jimmy Garoppolo now appears to be less realistic option - 9:48 AM
Browns notebook: Sashi Brown says team hasn’t even discussed ‘complicated process’ of Josh Gordon trying to re-enter NFL
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next