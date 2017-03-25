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Division I state title: Jackson 39, Cincinnati Archbishop Moeller 38

Boys basketball / Jackson 39, Cincinnati Archbishop Moeller 38. Polar Bears top Crusaders to win Division I state championship

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 25, 2017 - 11:04 PM
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Jackson's Kyle Young puts the ball up on Archbishop Moeller's Cameron Seemann in the fourth quarter of the Division I final game on Saturday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. Jackson beat Archbishop Moeller 39-38. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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