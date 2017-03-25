All CATEGORIES
☰ Menu

Division I state title: Jackson 39, Cincinnati Archbishop Moeller 38

Boys basketball / Jackson 39, Cincinnati Archbishop Moeller 38. Polar Bears top Crusaders to win Division I state championship

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 25, 2017 - 11:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jackson's Kyle Young puts the ball up on Archbishop Moeller's Cameron Seemann in the fourth quarter of the Division I final game on Saturday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. Jackson beat Archbishop Moeller 39-38. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

WOIO, WUAB signals restored on U-verse cable after Raycom Media, AT&T reach new deal

Raycom Media and AT&T have reached an agreement that restores WOIO (Channel 19) and WUAB (Channel 43) to the lineup for U-verse cable customers.

taylor27cutweb
UA’s only Pro Football Hall of Fame player, Jason Taylor made a habit of beating the odds
cavs28_04
Spurs 103, Cavaliers 74: With 3-point attack failing and defense lacking, Cavs lose lead in Eastern Conference - 10:46 PM
Indians’ reported contract extension a signal to Jose Ramirez’s growth - 8:36 PM
tribe27cutweb
Outfielder Austin Jackson makes Indians’ Opening Day roster
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next