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Boys basketball: Jackson 50, Lake 45

Boys basketball / Jackson 50, Lake 45: Polar Bears stay tied atop Federal League with win over Blue Streaks

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: January 13, 2017 - 10:23 PM
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Lake's Joe McBride (center) drives between Jackson's Logan Hill (left) and Kyle Young (right) in the first quarter Friday at Lake High School in Hartville. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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