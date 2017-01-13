All CATEGORIES
☰ Menu

Boys basketball: Jackson 50, Lake 45

Boys basketball / Jackson 50, Lake 45: Polar Bears stay tied atop Federal League with win over Blue Streaks

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: January 13, 2017 - 10:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lake's Joe McBride (center) drives between Jackson's Logan Hill (left) and Kyle Young (right) in the first quarter Friday at Lake High School in Hartville. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Cavaliers_Kings_Basketball_88151.jpg-aa001~2 Rich Pedroncelli - AP
Cavaliers 120, Kings 108: Kyle Korver scores 18 points, helps Cavs hold off Kings

SACRAMENTO, CALIF.: Kyle Korver only needed one shootaround session to get a little more acclimated to the Cavaliers’ system. Cavs coach Tyronn Lue has more in store for him, too.

Copy of cavs14cut_10
Cavaliers still trying to add another point guard to roster
bucell14cut_01
Boys basketball / Buchtel 78, Ellet 65: Griffins secure come-from-behind win on night A.J. Gareri becomes Orangemen’s all-time leading scorer
tribe14cut_04
Indians reach deals with five additional arbitration-eligible players, including Danny Salazar and Cody Allen
zmen14cut
University of Akron basketball: Zips won’t look past RedHawks with rival Bobcats next on schedule
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next