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Division I regional final: Jackson 54, Toledo St. John’s Jesuit 38

Boys basketball / Jackson 54, Toledo St. John’s Jesuit 38: Polar Bears win Division I regional final to advance to state tournament

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 18, 2017 - 10:22 PM
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Jackson players hoist the Division I regional championship trophy after defeating St. John's Jesuit 54-38 on Saturday at James A. Rhodes Arena in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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