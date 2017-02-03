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Boys basketball: Jackson 66, North Canton Hoover 49

Boys basketball / Jackson 66, North Canton Hoover 49: Polar Bears blast Vikings, clinch share of third consecutive Federal League title

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: February 3, 2017 - 10:37 PM
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Jackson's Kyle Nicolas (right) steals the ball from North Canton Hoover's Eric Sarbaugh in the first quarter Friday at Jackson High School. Jackson won the game 66-49. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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