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Boys basketball: Jackson 69, Lake 48

Boys basketball: Jackson 69, Lake 48; Polar Bears may have locked up No. 1 seed in tournament

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: February 10, 2017 - 10:41 PM

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