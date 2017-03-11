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Division I district final:  Jackson 70, North Canton Hoover 42

Boys basketball / Jackson 70, North Canton Hoover 42: Top-seeded Polar Bears maul Vikings for Division I district title

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 11, 2017 - 10:54 PM

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