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Division I state semifinal boys basketball: Jackson 75, Lakewood St. Edward 64

Boys basketball / Jackson 75, Lakewood St. Edward 64: Polar Bears advance to Division I state championship game

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 11:04 PM
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Jackson's Ethan Stanislawski runs the ball down the court against St. Edward's John Manno in the first quarter of the Division I semifinal game on Friday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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