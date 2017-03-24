All CATEGORIES
☰ Menu

Division I state semifinal boys basketball: Jackson 75, Lakewood St. Edward 64

Boys basketball / Jackson 75, Lakewood St. Edward 64: Polar Bears advance to Division I state championship game

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 11:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jackson's Ethan Stanislawski runs the ball down the court against St. Edward's John Manno in the first quarter of the Division I semifinal game on Friday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs26_04 Phil Long - AP
Wizards 127, Cavaliers 115: Cavs have no defensive answers for John Wall, hot-shooting Wizards

CLEVELAND: Months from now, it might be remembered as the night LeBron James shucked his goggles about nine minutes into the game.

browns26cut_03
2017 NFL Draft: Patrick Mahomes possesses more than the type of arm talent Browns coach Hue Jackson can’t possibly ignore
stv26_22
Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 45, Wauseon 30: Jayvon Graves powers Irish to Division II state championship
tribe26_01
Indians mulling options for one, possibly two available spots in Opening Day bullpen
Indians notebook: Lonnie Chisenhall has mild shoulder sprain, to be down three days
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next