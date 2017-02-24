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Boys basketball: Jackson 77, Ellet 68

Boys basketball / Jackson 77, Ellet 68: Kyle Young, Logan Hill combine to propel Polar Bears to victory in regular-season finale

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 24, 2017 - 10:37 PM

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