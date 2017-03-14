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High school boys basketball

Boys basketball: Jackson, Lake, Medina, St. V-M stroll into regional semifinals this week

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 14, 2017 - 02:35 PM
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Lake's Joe McBride (15) looks to make a layup under Jackson's Logan Hill (41) and Jaret Pallotta (right) in the first quarter of a game, Jan. 13 at Lake High School in Hartville. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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