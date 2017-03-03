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Boys basketball | Division I sectional final:  Kenmore 63, Coventry 52

Boys basketball / Kenmore 63, Coventry 52: Cardinals blitz Comets with 16-3 third-quarter run, advance to Division II district semifinal

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 3, 2017 - 10:07 PM

 

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