All CATEGORIES
☰ Menu

Boys basketball / Kenmore 69, Buchtel 64: Cardinals avenge earlier losses to Griffins, advance to meet St. Vincent-St. Mary in Division II district final

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 9, 2017 - 09:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Buchtel's Justis Craig (bottom) loses his shoe as he topples to the floor with Kenmore's Javere Salter while chasing down a loose ball in the second quarter of their Div. II district semifinal game Thursday at the Canton Fieldhouse. Kenmore won the game 69-64. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Division I state bowling scouting box - 10:59 PM

• Schedule: Girls will compete Friday. Boys will compete Saturday. The qualifying round begins each day at 10:30 a.m. and the championship round starts at 3:45 p.m.

carter10cut_2
Warriors forward Draymond Green tells LeBron business partner Maverick Carter on new show about how he spent $21,000 at nightclub - 10:13 PM
golf10cut_02
Golf roundup: Herman opens with a 62 to lead at Innisbrook - 10:59 PM
Angels 5, Indians 4: Josh Tomlin sharp but Angels rally against relievers - 10:59 PM
MLB notebook: Athletics’ Sonny Gray starts season on disabled list - 10:59 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next