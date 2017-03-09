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Boys basketball | Division II district semifinal: Kenmore 69, Buchtel 64

Boys basketball / Kenmore 69, Buchtel 64: Cardinals avenge earlier losses to Griffins, advance to meet St. Vincent-St. Mary in Division II district final

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 9, 2017 - 09:29 PM
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Buchtel's Justis Craig (bottom) loses his shoe as he topples to the floor with Kenmore's Javere Salter while chasing down a loose ball in the second quarter of their Div. II district semifinal game Thursday at the Canton Fieldhouse. Kenmore won the game 69-64. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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