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Boys basketball | Division I district semifinal: Medina 58, Stow 56

Boys basketball / Medina 58, Stow 56: Bees hold on to clip Bulldogs in Division I district semifinal

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: March 9, 2017 - 10:20 PM

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