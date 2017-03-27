Boys basketball notebook: Jackson, St. Vincent-St. Mary return to school as state champions

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5UaGUgOTV0aCAgYW5udWFsIGJveXMgYmFza2V0
YmFsbCBzdGF0ZSB0b3VybmFtZW50IGNvbmNsdWRlZCBvbiBTYXR1cmRheSBhdCBWYWx1ZSBDaXR5
IEFyZW5hIHdpdGggZm91ciBjaGFtcGlvbnNoaXAgdGVhbXMuPC9wPjxwPkFsbCBmb3VyIHdpbm5p
bmcgc3F1YWRzIGhhaWwgZnJvbSBOb3J0aGVhc3QgT2hpbywgaW5jbHVkaW5nIHR3byBpbiB0aGUg
QWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgY292ZXJhZ2UgYXJlYSAmIzgyMTI7IEphY2tzb24gaW4gRGl2
aXNpb24gSSBhbmQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgaW4gRGl2aXNpb24gSUkuPC9wPjwhLS1Q
U1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQgdGlkYml0czwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SmFja3NvbiAoMjgtMikgYmVhdCBMYWtl
d29vZCBTdC4gRWR3YXJkICgyMy02KSBieSBhIHNjb3JlIG9mIDc1LTY0IGluIGEgc3RhdGUgc2Vt
aWZpbmFsIGFuZCB0aGVuIGRlZmVhdGVkIENpbmNpbm5hdGkgQXJjaGJpc2hvcCBNb2VsbGVyIDM5
LTM4IGluIHRoZSBmaW5hbC4gVGhlIFBvbGFyIEJlYXJzIGFuZCB0aGUgQ3J1c2FkZXJzICgyOC0x
KSBib3RoIG1hZGUgMTMtb2YtMzcgc2hvdHMgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgaW4gdGhlIHRpdGxlIGdh
bWUuIFRoZSBkaWZmZXJlbmNlIHdhcyBKYWNrc29uIG1hZGUgNS1vZi0xNSAzLXBvaW50IGF0dGVt
cHRzIGFuZCA4LW9mLTEzIGZyZWUgdGhyb3dzLCBhbmQgTW9lbGxlciB3YXMgMi1vZi04IG9uIDMt
cG9pbnRlcnMgYW5kIDEwLW9mLTE1IG9uIGZyZWUgdGhyb3dzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O0phY2tzb24gc2VuaW9yIEt5bGUgWW91bmcgbWFkZSB0aGUgZ2FtZS13aW5uaW5nIGZyZWUgdGhy
b3cgd2l0aCAzLjYgc2Vjb25kcyB0byBwbGF5IGluIHRoZSBmaW5hbC4gWW91bmcgYXZlcmFnZWQg
MTUuMCBwb2ludHMsIDguNSByZWJvdW5kcyBhbmQgMi4wIGJsb2NrcyBwZXIgZ2FtZSBpbiBDb2x1
bWJ1cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdC4gVi1NICgyNS01KSBwbGF5ZWQgaXRzIGJlc3Qg
aW4gdGhlIHNlY29uZCBhbmQgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXJzIGluIGEgNjItNjAgc2VtaWZpbmFsIHdp
biBvdmVyIFRyb3R3b29kLU1hZGlzb24gKDI2LTMpIGFuZCBhIDQ1LTMwIGZpbmFsIHdpbiBvdmVy
IFdhdXNlb24gKDI3LTIpLiBUaGUgSXJpc2ggb3V0c2NvcmVkIHRoZSBSYW1zIGFuZCBJbmRpYW5z
IDMyLTE3IGluIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlciwgYW5kIDMwLTIxIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVh
cnRlci48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdC4gVi1NIHNlbmlvciBKYXl2b24gR3JhdmVzIGRp
c3BsYXllZCBoaXMgdmVyc2F0aWxpdHkgYWxsIHdlZWtlbmQsIGFuZCBtYWRlIHRoZSBnYW1lLXdp
bm5pbmcgc2hvdCBhdCB0aGUgYnV6emVyIHRvIGJlYXQgVC1NIGluIHRoZSBzZW1pZmluYWwuIEdy
YXZlcyBhdmVyYWdlZCAyMy41IHBvaW50cywgOC4wIHJlYm91bmRzLCA0LjAgc3RlYWxzIGFuZCAz
LjAgYmxvY2tzIHBlciBnYW1lLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBbHNvIGNvbnRyaWJ1dGlu
ZyBmb3IgUG9sYXIgQmVhcnMgd2VyZSBzZW5pb3IgTG9nYW4gSGlsbCAoMTEuNSBwb2ludHMsIDUu
MCByZWJvdW5kcywgMi4wIGJsb2NrcyBwZXIgZ2FtZSk7IGp1bmlvciBKYXJldCBQYWxvdHRhICg5
LjAgcG9pbnRzLCA4LjUgcmVib3VuZHMsIDUuNSBhc3Npc3RzKTsgc2VuaW9yIEt5bGUgTmljb2xh
cyAoOC4wIHBvaW50cyk7IHNlbmlvciBEaWxsb24gRGluZ2xlciAoNS41IHBvaW50cywgMi41IHJl
Ym91bmRzKTsgYW5kIGp1bmlvciBFdGhhbiBTdGFuaXNsYXdza2kgKDMuNSBwb2ludHMsIDIuNSBh
c3Npc3RzKS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJbiBhZGRpdGlvbiB0byBHcmF2ZXMsIHRoZSBJ
cmlzaCBhbHNvIHJlY2VpdmVkIHNvbGlkIGNvbnRyaWJ1dGlvbnMgZnJvbSBzb3Bob21vcmUgTHVu
ZGVuIE1jRGF5ICg5LjAgcG9pbnRzLCAyLjAgcmVib3VuZHMgcGVyIGdhbWUpOyBzZW5pb3IgSnVz
dGluIFNhbXBzb24gKDguNSBwb2ludHMsIDUuMCByZWJvdW5kcyk7IHNlbmlvciBKb25hdGhhbiBX
aWxsaWFtcyAoNi4wIHBvaW50cywgNS4wIGFzc2lzdHMsIDIuNSByZWJvdW5kcyk7IGFuZCBqdW5p
b3IgU2NvdHQgV2FsdGVyICgzLjAgcG9pbnRzLCAxLjUgYXNzaXN0cykuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7U3QuIFYtTSBoYXMgd29uIHNldmVuIHN0YXRlIHRpdGxlcywgbWF0Y2hpbmcgTWlkZGxl
dG93biBhbmQgQ2xldmVsYW5kIFZpbGxhIEFuZ2VsYS1TdC4gSm9zZXBoIGZvciB0aGUgbW9zdCBp
biBPaGlvIGJveXMgYmFza2V0YmFsbCBoaXN0b3J5LiBUaGUgSXJpc2ggd29uIGEgQ2xhc3MgQUEg
Y2hhbXBpb25zaGlwIGluIDE5ODQsIERpdmlzaW9uIElJSSB0aXRsZXMgaW4gMjAwMCBhbmQgMjAw
MSBhbmQgRGl2aXNpb24gSUkgdGl0bGVzIGluIDIwMDMsIDIwMDksIDIwMTEgYW5kIDIwMTcuIE1p
ZGRsZXRvd24gd29uIGl0cyBjaGFtcGlvbnNoaXBzICYjODIxMjsgYWxsIGluIHRoZSBiaWctc2No
b29sIGRpdmlzaW9uICYjODIxMjsgYmV0d2VlbiAxOTQ0LTE5NTcuIFZBLVNKIHdvbiBpdHMgdGl0
bGVzIGJldHdlZW4gMTk5MS0yMDE3IGluIGFsbCBmb3VyIG9mIHRoZSBjdXJyZW50IGRpdmlzaW9u
cy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIHZpY3Rvcnkgb24gU2F0dXJkYXkgd2FzIERydSBK
b3ljZSBJSSYjODIxNztzIDMyOHRoIHZpY3RvcnkgYXMgU3QuIFYtTSBjb2FjaCAmIzgyMTI7IG9u
ZSBtb3JlIHRoYW4gZm9ybWVyIGNvYWNoIEVkZGllIFdlbnR6LiBKb3ljZSBoYXMgYmVlbiBTdC4g
Vi1NIGNvYWNoIGZvciBmb3VyIHRpdGxlcyBhbmQgd2FzIGFuIGFzc2lzdGFudCB0byBjb2FjaCBL
ZWl0aCBEYW1icm90IGZvciB0d28gY3Jvd25zLiBKb2UgU3Vib3RpY2tpIGxlZCB0aGUgSXJpc2gg
dG8gdGhlaXIgZmlyc3Qgc3RhdGUgY2hhbXBpb25zaGlwLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ph
Y2tzb24gaGFzIHdvbiB0d28gc3RhdGUgdGl0bGVzICYjODIxMjsgaW4gMjAxMCB1bmRlciBjb2Fj
aCBNaWtlIEZ1bGluZSBhbmQgdGhpcyB5ZWFyIHVuZGVyIGNvYWNoIFRpbSBEZWJldmVjLCB3aG8g
d2FzIGFuIGFzc2lzdGFudCB0byBGdWxpbmUgaW4gMjAxMC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.