Boys basketball: Postseason tournament preview

PHA+Tm8gZ3VhcmFudGVlcy4gTm8gcHJvbWlzZXMuPC9wPjxwPlRob3NlIGFyZSB0aGUgb25seSBz
dXJlIHRoaW5ncyBsb29taW5nIGZvciBoaWdoIHNjaG9vbCBiYXNrZXRiYWxsJiM4MjE3O3Mgc2lu
Z2xlLWVsaW1pbmF0aW9uLCBwb3N0c2Vhc29uIHRvdXJuYW1lbnQsIHdoaWNoIGdldHMgdW5kZXJ3
YXkgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gdGhpcyB3ZWVrLjwvcD48cD5PdmVyIHRoZSB5ZWFycyBjcmVh
dGl2ZSBzcG9ydHMgd3JpdGVycyBhbmQgc3BvcnRzY2FzdGVycyBoYXZlIGNvbWUgdXAgd2l0aCBh
IGxpc3Qgb2Ygbmlja25hbWVzIG9yIGVwaXRoZXRzIHRvIGRlc2NyaWJlIHRoZSBwb3N0c2Vhc29u
ICYjODIxMjsgSGVhcnRicmVhayBIaWdod2F5LCBUb3VybmFtZW50IFRyYWlsLCB0aGUgVHJhaWwg
b2YgQ2hlZXJzIGFuZCBUZWFycy48L3A+PHA+Rm9yIGFwcHJveGltYXRlbHkgNDAwIHNjaG9vbHMg
dGhyb3VnaG91dCBPaGlvLCB3ZWxjb21lIHRvIHRoZSBMYW5kIG9mIE9uZSBhbmQgRG9uZS48L3A+
PHA+Rm9yIHNjaG9vbHMgaW4gdGhpcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBzdGF0ZSwgaXQgd2lsbCBiZSAyNiBk
YXlzIG9mIHBsYXlpbmcgTGlmZSBpbiB0aGUgRmFzdCBMYW5lLCBjdWxtaW5hdGluZyB3aXRoIHN0
YXRlIGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lcyAmIzgyMTI7IGlmIHRoZXkgYXJlIHRhbGVudGVkIGFuZCBs
dWNreSBlbm91Z2ggdG8gbWFrZSBpdCB0aGF0IGZhciAmIzgyMTI7IGluIFZhbHVlIENpdHkgQXJl
bmEgb24gTWFyY2ggMjQuPC9wPjxwPkJlaW5nIGEgaGlnaCBzZWVkIG1lYW5zIGxpdHRsZS4gR2F1
ZHkgcmVjb3JkcyBhcmUgaWdub3JlZC4gU3RyZW5ndGggb2Ygc2NoZWR1bGUgaXMgbG9uZyBmb3Jn
b3R0ZW4uIExlYXZlIHlvdXIgcmVwdXRhdGlvbiBhdCB0aGUgZG9vci4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBy
b3V0cyBhbmQgY2xvc2UgZ2FtZXMuIFVwc2V0cyBhcmUgc3VyZSB0byBoYXBwZW4uIFRoZXkgYWx3
YXlzIGRvLjwvcD48cD5UaGUgb25seSBzdXJlIHRoaW5nPyBUaGUgdGVhbXMgdGhhdCBhcmUgdGFs
ZW50ZWQgZW5vdWdoLCBsdWNreSBlbm91Z2gsIGhlYWx0aHkgZW5vdWdoIGFuZCBmb2N1c2VkIGVu
b3VnaCB3aWxsIGJlIHRoZSBvbmVzIHBsYXlpbmcgbGFzdC48L3A+PHA+SGVyZSBpcyBhIGJyaWVm
IGxvb2sgYXQgdGhlIHNlY3Rpb25hbC9kaXN0cmljdCB0b3VybmFtZW50IGludm9sdmluZyBhcmVh
IHRlYW1zLiBSZW1lbWJlciwganVzdCBhcyB0aGVyZSBhcmUgbm8gZ3VhcmFudGVlcyBvbiB0aGUg
Z3ltIGZsb29yLCB0aGVyZSBhcmUgbm8gZ3VhcmFudGVlcyBpbiBwcm9nbm9zdGljYXRpb24uPC9w
PjxwPkRpdmlzaW9uIEk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BdCBDYW50b24gQ2l2aWMgQ2VudGVyPC9zdHJv
bmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmF2b3JpdGU6PC9zdHJvbmc+IFRvcC1zZWVkZWQgSmFja3Nvbi4g
VGhlIFBvbGFyIEJlYXJzIGhhdmUgdGhlIGJlc3Qgc3RhcnRpbmcgZml2ZSBvZiBhbnlvbmUgaW4g
Tm9ydGhlYXN0IE9oaW8gYW5kIGEgc3VwcG9ydGluZyBjYXN0IHRoYXQgaW5jbHVkZXMgc2V2ZXJh
bCBwbGF5ZXJzIGNhcGFibGUgb2Ygc3RhcnRpbmcgYXQgbW9zdCBzY2hvb2xzLiBMZWQgYnkgRGl2
aXNpb24gSSByZWNydWl0cyBLeWxlIFlvdW5nICg2LTcpIGFuZCBMb2dhbiBIaWxsICg2LTUpLCB0
aGV5IHdpbGwgaGF2ZSBhIHNpemUgYWR2YW50YWdlIG92ZXIgbW9zdCB0ZWFtcywgZXNwZWNpYWxs
eSBpbiBqdW5pb3IgZ3VhcmQvZm9yd2FyZCBKYXJldCBQYWxsb3R0YSAoNi01KS4gU2VuaW9yIEt5
bGUgTmljb2xhcyAoNi0zKSBhbmQgRXRoYW4gU3RhbmlzbGF3c2tpICg2LTIpIGNhbiBiZSBkYW5n
ZXJvdXMgc2hvb3RlcnMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SGFzIGEgY2hhbmNlOiA8L3N0cm9uZz5Gb3Vy
dGgtc2VlZGVkIENvcGxleS4gVGhpcyBpcyBub3QgZmFrZSBuZXdzLiBUaGUgSW5kaWFucyBhcmUg
YmV0dGVyIHRoYW4gbW9zdCBwZW9wbGUgKGF0dGVudGlvbiBwb2xsc3RlcnMgYW5kIGNvYWNoZXMp
IHRoaW5rICYjODIxMjsgZGVzcGl0ZSBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBsb3NzIGF0IEdyZWVuIHRoYXQg
ZGVuaWVkIHRoZW0gYSBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgdW5kZWZlYXRlZCByZWd1bGFyIHNlYXNv
biAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGV5IGNlcnRhaW5seSBhcmUgZ29vZCBlbm91Z2ggdG8gYmVhdCBhbnlv
bmUgaW4gdGhlIHRvdXJuYW1lbnQgYmVjYXVzZSBvZiBndWFyZHMgQnJpYW4gUm9iZXJ0cyBhbmQg
QXVzdGluIEJyZW5uZXIuIFVuc2VsZmlzaCBvbiBvZmZlbnNlIGFuZCByZWxlbnRsZXNzIG9uIGRl
ZmVuc2UsIHRoZSBJbmRpYW5zIGNhbiBydW4geW91IG9mZiB0aGUgZmxvb3IgYW5kIGFyZSBlcXVh
bGx5IGNhcGFibGUgb2Ygc2NvcmluZyBmcm9tIHRoZSBvdXRzaWRlLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRh
cmsgaG9yc2U6PC9zdHJvbmc+IFNlY29uZC1zZWVkZWQgTm9ydGggQ2FudG9uICBIb292ZXIuIENv
YWNoIFRvZGQgQmxhY2tsZWRnZSBpcyBob3BlZnVsIHRoYXQgaGlzIHRlYW0gd2lsbCBiZSBjb21w
bGV0ZWx5IGhlYWx0aHkgbm8gbGF0ZXIgdGhhbiBNYXJjaCA1LiBJZiBzbywgdGhlIFZpa2luZ3Mg
YXJlIGNhcGFibGUgb2YgcmVhY2hpbmcgdGhlIGRpc3RyaWN0IGZpbmFscyBhcyB0aGV5IHBsYXkg
dGhlaXIgd2F5IHRocm91Z2ggdGhlIGJvdHRvbSBhbmQgbW9yZSBmYXZvcmFibGUgaGFsZiBvZiB0
aGUgYnJhY2tldC4gT25jZSBpbiB0aGUgZmluYWxzLCBpdCYjODIxNztzIGEgb25lLWdhbWUgc2Vh
c29uLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlN1bW1hcnk6IDwvc3Ryb25nPlRoaXMgaXMgcmVnYXJkZWQgYXMg
dGhlIHRvdWdoZXN0IHNlY3Rpb25hbC9kaXN0cmljdCBpbiBPaGlvLiBXZSB3aWxsIG5vdCBhcmd1
ZS48L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QXQgQ29wbGV5PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
RmF2b3JpdGU6PC9zdHJvbmc+IFRvcC1zZWVkZWQgQXJjaGJpc2hvcCBIb2Jhbi4gQW5vdGhlciAy
MC13aW4gdGVhbSB0aGF0IGhhcyBiZWVuIHNodW5uZWQgaW4gdGhlIHBvbGxzLiBDb2xsZW4gR3Vy
bGV5LCBHYXJyZXR0IEhvdXNlciwgQ2FydGllciBCaWNrbGV5IGFuZCBCcmlhbiBDdXBwZXR0IGFs
bCBzdGFydGVkIGxhc3QgeWVhciB3aGVuIHRoZSBLbmlnaHRzIGxvc3QgYSBjbG9zZSBnYW1lIHRv
IHRvcC1zZWVkZWQgQnJ1bnN3aWNrIGluIHRoZSBkaXN0cmljdCBzZW1pZmluYWxzLiBUaGUgdHdv
IGNvdWxkIG1lZXQgYXQgdGhlIHNhbWUganVuY3R1cmUgb24gTWFyY2ggOC48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5IYXMgYSBjaGFuY2U6IDwvc3Ryb25nPlNlY29uZC1zZWVkZWQgTWVkaW5hLiBEZXNwaXRlIGEg
aHVtZHJ1bSBzZWNvbmQgaGFsZiBvZiB0aGUgc2Vhc29uICYjODIxMjsgNS03IGluIGl0cyBsYXN0
IDEyIGdhbWVzICYjODIxMjsgdGhlIEJlZXMgaGF2ZSBlbm91Z2ggb2ZmZW5zZSB0byBzY2FyZSBh
bnlvbmUuIFRoZSBjb3JlIG9mIHRoZSB0ZWFtIGhhcyByZWFjaGVkIHRoZSBkaXN0cmljdCBmaW5h
bHMgdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgeWVhcnMuIEFuZCwgdGhleSBhcmUgaW4gYSBmYXZvcmFibGUg
c2lkZSBvZiB0aGUgYnJhY2tldCwgYXdheSBmcm9tIEhvYmFuIGFuZCB1c3VhbCBuZW1lc2lzIEJy
dW5zd2ljay48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EYXJrIGhvcnNlOjwvc3Ryb25nPiBGb3VydGgtc2VlZGVk
IFN0b3cuIEd1YXJkIENvciYjMTczO3lvbiBSaWNlIGNhbiBtYWtlIHRoZSBCdWxsZG9ncyBnbywg
YnV0IGl0IGlzIHBsYXllcnMgbGlrZSBNYXNvbiBNY011cnJheSwgRXZhbiBCYWluYnJpZGdlLCBO
aWNrIEtvbGFyIGFuZCBMb2dhbiBMaW5kc2F5IHRoYXQgbXVzdCBzdXN0YWluIHRoZSBtb21lbnR1
bS4gQ29taW5nIG91dCBvZiB0aGUgbG93ZXIgaGFsZiBvZiB0aGUgYnJhY2tldCwgYXdheSBmcm9t
IHRvcC1zZWVkZWQgSG9iYW4sIHRoaXJkLXNlZWRlZCBCcnVuc3dpY2sgYW5kIGZpZnRoLXNlZWRl
ZCBXYWRzd29ydGggaGFzIGl0cyBhZHZhbnRhZ2VzLiBTcGVha2luZyBvZiBCcnVuc3dpY2ssIGl0
IGlzIG5ldmVyIHdpc2UgdG8gY291bnQgb3V0IGEgSm9lIE1hY2tleS1jb2FjaGVkIHRlYW0uPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+U3VtbWFyeTogPC9zdHJvbmc+SXMgYW55b25lIHBsYXlpbmcgYXMgd2VsbCBh
cyBIb2Jhbj8gRW5kIG9mIHN0b3J5LjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BdCBBbGxpYW5jZTwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkZhdm9yaXRlOjwvc3Ryb25nPiBUb3Atc2VlZGVkIEVsbGV0
LiBXaGlsZSBhIGxhY2sgb2YgcXVhbGl0eSB3aW5zIGNvdWxkIGJlIGEgcmVkIGZsYWcsIHRoZSBP
cmFuZ2VtZW4gd2VyZSBpbXByZXNzaXZlIGFnYWluc3QgaGlnaGx5IHJlZ2FyZGVkIEphY2tzb24u
IFRoZSBDaXR5IFNlcmllcyBjaGFtcGlvbnMgZW50ZXIgdGhlIHBvc3RzZWFzb24gY29taW5nIG9m
ZiBhIHNvbGlkIHdpbiBvdmVyIEJ1Y2h0ZWwgYW5kIGhhZCB3b24gbmluZSBpbiBhIHJvdyBiZWZv
cmUgSmFja3Nvbi4gSXQgd2lsbCBoYXZlIHRvIGdldCBwYXN0IHRoaXJkLXNlZWRlZCBXYXJyZW4g
SGFyZGluZyB0byByZWFjaCB0aGUgZmluYWwuIFNlbmlvciBBLkouIEdhcmVyaSwgYSA2LTkgcmVj
cnVpdCB0byBPaGlvLCBzcGVuZHMgY29uc2lkZXJhYmxlIHRpbWUgb24gdGhlIHBlcmltZXRlci4g
V2hhdGV2ZXIgZmxvYXRzIHlvdXIgYm9hdCwgcmlnaHQ/IEl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBwcmV0dHkg
Y2xlYXIgc2FpbGluZyBmb3IgdGhlIE9yYW5nZW1lbiB0aGlzIHdpbnRlci48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5IYXMgYSBjaGFuY2U6PC9zdHJvbmc+IFNlY29uZC1zZWVkZWQgTGFrZS4gWWVzLCB0aGUgQmx1
ZSBTdHJlYWtzIGxvc3QgdG8gRWxsZXQsIGJ1dCB0aGF0IHdhcyB0d28gbW9udGhzIGFnbyBhbmQg
dGhleSBhcmUgdG91cm5hbWVudC1yZWFkeSBhZnRlciBtYWtpbmcgdGhlaXIgd2F5IHRocm91Z2gg
dGhlIHJ1Z2dlZCBGZWRlcmFsIExlYWd1ZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EYXJrIGhvcnNlOjwvc3Ry
b25nPiBGaWZ0aC1zZWVkZWQgTG91aXN2aWxsZS4gQW55IHRlYW0gd2l0aCBDaHJpcyBMaWJlcmF0
b3JlIG9uIGl0cyByb3N0ZXIgaGFzIHRvIGJlIGNvbnNpZGVyZWQgZGFuZ2Vyb3VzLjwvcD48cD48
c3Ryb25nPlN1bW1hcnk6PC9zdHJvbmc+IFRoZSBhbnRpY2lwYXRlZCBIYXJkaW5nIHZlcnN1cyBF
bGxldCBkaXN0cmljdCBzZW1pZmluYWwgd2lsbCBiZSB0aGUga2V5IGdhbWUuIFRoYXQgaXMsIHVu
dGlsIHRoZSB3aW5uZXIgbWVldHMgTGFrZSBpbiB0aGUgZmluYWxzLjwvcD48cD5ESVZJU0lPTiBJ
STwvcD48cD48c3Ryb25nPkF0IENhbnRvbiBGaWVsZCBIb3VzZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry
b25nPkZhdm9yaXRlOiA8L3N0cm9uZz5Ub3Atc2VlZGVkIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5LiBX
aG8gZWxzZT8gTGVkIGJ5IGd1YXJkcyBKYXl2b24gR3JhdmVzIGFuZCBKb24gV2lsbGlhbXMsIHRo
ZSBJcmlzaCBzaG91bGQgY29hc3QgdG8geWV0IGFub3RoZXIgZGlzdHJpY3QgY2hhbXBpb25zaGlw
LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkhhcyBhIGNoYW5jZTogPC9zdHJvbmc+U2Vjb25kLXNlZWRlZCBCdWNo
dGVsLCBidXQgdGhlIEdyaWZmcyYjODIxNzsgY2hhbmNlcyAmIzgyMTI7IGxpa2UgdGhvc2Ugb2Yg
ZXZlcnlvbmUgZWxzZSAmIzgyMTI7IGFyZSBha2luIHRvIGEgc25vd2JhbGwmIzgyMTc7cyBjaGFu
Y2UgaW4gYSBtaWNyb3dhdmUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGFyayBob3JzZTo8L3N0cm9uZz4gRm91
cnRoLXNlZWRlZCBDb3ZlbnRyeS4gVGhpcyBpcyBhIGZhciBkaWZmZXJlbnQgdGVhbSB0aGFuIHRo
ZSBvbmUgdGhhdCBsb3N0IHRvIFN0LiBWLU0gaW4gbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZGlzdHJpY3Qg
ZmluYWxzIGFzIHNlbmlvciBEdXN0eSBCdXJraGFydCBpcyB0aGUgbG9uZSByZXR1cm5lZS4gQnV0
IGZpcnN0LXllYXIgY29hY2ggTWlrZSBEaUZhbGNvIGhhcyBoaXMgdGVhbSBzaXR0aW5nIGF0IDE3
LTUgb3ZlcmFsbC4gSXRzIHNlY3Rpb25hbCB0aXRsZSBnYW1lIGFnYWluc3QgS2VubW9yZSB3aWxs
IGJlIGEgZ29vZCBvbmUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3VtbWFyeTogPC9zdHJvbmc+U3QuIFYtTSBp
cyBqdXN0IHRvbyBnb29kLjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BdCBTdG93PC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+RmF2b3JpdGU6IDwvc3Ryb25nPlRvcC1zZWVkZWQgQ2xldmVsYW5kIEJlbmVk
aWN0aW5lLiBJbiB0aGUgc2V2ZW4gc2Vhc29ucyB0aGF0IFJvYiBTdGlyY3VsYSBoYXMgY29hY2hl
ZCB0aGUgdGVhbSwgaXQgaGFzIHdvbiBmaXZlIGRpc3RyaWN0IHRpdGxlcy4gVGhpcyB5ZWFyIHdp
bGwgb25seSBhZGQgdG8gdGhhdCBzdGF0aXN0aWMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SGFzIGEgY2hhbmNl
OiA8L3N0cm9uZz5UaGlyZC1zZWVkZWQgQ2xldmVsYW5kIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMuIElmIHRo
ZSBJcm9ubWVuIGNhbiBnZXQgb3ZlciB0aGVpciBpbnRlcm5hbCBpc3N1ZXMsIHRoZXkgYXJlIGNh
cGFibGUgb2YgYmVhdGluZyBhbnlvbmUgaW4gdGhlIGZpZWxkLiBJbiBmYWN0LCBKSkh1ZGRsZS9N
YXhQcmVwcyB3ZWJzaXRlIHBpY2tzIENDQyB0byByZWFjaCB0aGUgcmVnaW9uYWxzLjwvcD48cD48
c3Ryb25nPkRhcmsgaG9yc2U6IDwvc3Ryb25nPlNlY29uZC1zZWVkZWQgV29vZHJpZGdlLiBUaGUg
QnVsbGRvZ3MgaGF2ZSBoYWQgYSBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgbWFydmVsb3VzIHNlYXNvbiBh
bmQgaGF2ZSB3b24gNDAgb2YgdGhlaXIgbGFzdCA0NiBnYW1lcywgaW5jbHVkaW5nIGEgMjEtMSBt
YXJrIHRoaXMgeWVhci4gQnV0IHRoZXkgbW9zdCBsaWtlbHkgd2lsbCBoYXZlIHRvIGdldCBieSBm
aWZ0aC1zZWVkZWQgQ1ZDQSBpbiBhIHNlY3Rpb25hbCBmaW5hbCwgYW5kIHRoYXQgd29uJiM4MjE3
O3QgYmUgZWFzeS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdW1tYXJ5OiA8L3N0cm9uZz5CZW5lZGljdGluZSBp
cyB0byB0aGlzIHRvdXJuYW1lbnQgd2hhdCBTdC4gVi1NIGlzIHRvIENhbnRvbi48L3A+PHA+RElW
SVNJT04gSUlJPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QXQgV2FycmVuIEhhcmRpbmc6IDwvc3Ryb25nPlNlY29u
ZC1zZWVkZWQgR2FycmV0dHN2aWxsZSBHYXJmaWVsZCBuZWVkcyB0byBiZWF0IDEwdGgtc2VlZGVk
IFlvdW5nc3Rvd24gTGliZXJ0eSBhbmQgbmludGgtc2VlZGVkIEJyb29rZmllbGQgdG8gcmVhY2gg
dGhlIGRpc3RyaWN0IGZpbmFscy4gVmVyeSBkb2FibGUuIEF0IHRoYXQgcG9pbnQsIG9ubHkgdGhp
cmQtc2VlZGVkIEdyYW5kIFZhbGxleSB3aWxsIHN0YW5kIGJldHdlZW4gdGhlIEctTWVuIGFuZCBh
IGdhbWUgYWdhaW5zdCB0b3AtcmFua2VkLCB0b3Atc2VlZGVkIGFuZCB1bmRlZmVhdGVkIExlYXZp
dHRzYnVyZyBMYUJyYWUgaW4gdGhlIGRpc3RyaWN0IGZpbmFscy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BdCBT
YWxlbTogPC9zdHJvbmc+QXJlYSBob3BlcyBhcmUgYnJpZ2h0ZXIgaGVyZSwgd2hlcmUgc2Vjb25k
LXNlZWRlZCBMb3Vpc3ZpbGxlIFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyBpcyBwYWlyZWQgb3Bwb3NpdGUg
dGhlIHBvd2VyLiBGb3VydGgtc2VlZGVkIENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIGFuZCBmaWZ0
aC1zZWVkZWQgTWFuY2hlc3RlciBhcmUgc3R1Y2sgaW4gdGhlIHNhbWUgaGFsZi1icmFja2V0IGFz
IHRvcC1zZWVkZWQgTGltYSBTb3V0aCBSYW5nZSwgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3Mgc2l4dGgtcmFu
a2VkIHRlYW0uIE1hbmNoZXN0ZXIgYW5kIENDQyBzaG91bGQgbWVldCBpbiBhIHNlY3Rpb25hbCBm
aW5hbCwgd2l0aCB0aGUgd2lubmVyIGFkdmFuY2luZyB0byBwbGF5IFNvdXRoIFJhbmdlLiBNZWFu
d2hpbGUsIGxvb2sgZm9yIEFxdWluYXMgdG8gYXQgbGVhc3QgcmVhY2ggdGhlIGRpc3RyaWN0IHNl
bWlmaW5hbHMsIHdoZXJlIGl0IGlzIGxpa2VseSB0byBmYWNlIHRoaXJkLXNlZWRlZCBOZXcgTWlk
ZGxldG93biBTcHJpbmdmaWVsZC48L3A+PHA+RElWSVNJT04gSVY8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BdCBC
YXJiZXJ0b246IDwvc3Ryb25nPkFyZWEgdGVhbXMgYXJlIGVudGVyZWQgaW4gYWxsIHRocmVlIHRv
dXJuYW1lbnRzIGludm9sdmluZyBOb3J0aGVhc3Qgc2Nob29scyBidXQgb25seSBNb2dhZG9yZSwg
c2VlZGVkIHRoaXJkIGluIHRoZSBNYWdpYyBDaXR5IHNlY3Rpb25hbC9kaXN0cmljdCwgaGFzIHRo
ZSBiZXN0IGNoYW5jZSBmb3Igc3VjY2Vzcy4gSXQgd29uJiM4MjE3O3QgYmUgZWFzeS4gUnVzcyBT
d2FydHomIzgyMTc7cyBXaWxkY2F0cyBhcmUgb24gY291cnNlIHRvIHBsYXkgdG9wLXNlZWRlZCBD
bGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyBMdXRoZXJhbiBFYXN0IGluIGEgc2Vjb25kLXJvdW5kIGdhbWUuIFRo
YXQgY291bGQgYmUgdGhlIGJhZCBuZXdzIGFzIEx1dGhlcmFuIEVhc3QgaGFzIGJ1bGtlZCB1cCB3
aXRoIHNldmVyYWwgdHJhbnNmZXJzLiBUaGUgZ29vZCBuZXdzIGlzIHRoYXQgYSBzcG90IGluIHRo
ZSBkaXN0cmljdCBzZW1pZmluYWxzIGlzIGluIHRoZSBvZmZpbmcgc2hvdWxkIHRoZSBXaWxkY2F0
cyBiZWF0IEx1dGhlcmFuIEVhc3QgYW5kIHNlY29uZC1zZWVkZWQgRGFsdG9uLiA8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5BdCBHcmFuZCBWYWxsZXk6IDwvc3Ryb25nPlRoZSBvcHRpb25zIGFyZSBub3QgYXMgcHJv
bWlzaW5nIGZvciBzaXh0aC1zZWVkZWQgV2luZGhhbSwgd2hlcmUgcmVpZ25pbmcgc3RhdGUgY2hh
bXBpb24gYW5kIHNlY29uZC1zZWVkZWQsIHNpeHRoLXJhbmtlZCBXaWxsb3VnaGJ5IENvcm5lcnN0
b25lIENocmlzdGlhbiBhbmQgdG9wLXNlZWRlZCBCcmlzdG9sLCB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBm
aWZ0aC1yYW5rZWQgdGVhbSwgbG9vbS4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QXQgU3RydXRoZXJzOiA8L3N0
cm9uZz5NY0RvbmFsZCwgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgdG9wLXJhbmtlZCB0ZWFtLCBzaG91bGQg
aGF2ZSBubyB0cm91YmxlIGluIHRoaXMgdG91cm5hbWVudCwgd2hlcmUgRWFzdCBDYW50b24gaXMg
c2VlZGVkIDExdGguPC9wPjxwPlJlYWQgdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cub2hp
by5jb20vcHJlcHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.