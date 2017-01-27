All CATEGORIES
☰ Menu

boys basketball: St. Vincent-St. Mary 81, Buchtel 51

Boys basketball / St. V-M 81, Buchtel 51: Jayvon Graves scores 30 points to lead victorious Irish

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 27, 2017 - 10:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

St. Vincent - St. Mary's Jayvon Graves (3) splits Buchtel defenders Jonathan King (21) and Isaiah Rogers (rear) as he looks to score in the first quarter of a game Friday at St. Vincent-St. Mary High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs31cutweb Nell Redmond - AP
MRI of Cavaliers forward Kevin Love’s back reveals no structural damage - 9:47 PM

Kevin Love’s aching back has been given a clean bill of health.

cavs30_03
Cavaliers 107, Thunder 91: Cavs flex defensive muscles in win over Thunder
zmen31cutweb
University of Akron men’s basketball: Kwan Cheatham elevates game with hard work, growing confidence
High school notebook: Woodridge senior long snapper Kasey Kelleher earns preferred walk-on spot with Oklahoma football team
Thunder_Cavaliers_Basketball_30523.jpg-adda9
Cavaliers notebook: Kevin Love doesn’t make trip to Dallas, will have MRI on sore back
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next