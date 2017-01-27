Boys basketball / St. V-M 81, Buchtel 51: Jayvon Graves scores 30 points to lead victorious Irish

PHA+VGhlIG51bWJlciAzMCBlbmRlZCB1cCBiZWluZyBxdWl0ZSBwcm9taW5lbnQgRnJpZGF5IG5p
Z2h0IHdoZW4gU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgaG9zdGVkIEJ1Y2h0ZWwgaW4gYm95cyBiYXNr
ZXRiYWxsLjwvcD48cD5JcmlzaCBzZW5pb3IgSmF5dm9uIEdyYXZlcyBzY29yZWQgMzAgcG9pbnRz
LCB0aGUgR3JpZmZpbnMgY29tbWl0dGVkIDMwIHR1cm5vdmVycyBhbmQgdGhlIGRpZmZlcmVuY2Ug
aW4gdGhlIGZpbmFsIHNjb3JlIHdhcyAzMCBhcyBTdC4gVi1NIHdvbiA4MS01MS48L3A+PHA+U3Qu
IFYtTSAoMTEtNCkganVtcGVkIG91dCB0byBhIDE0LTAgbGVhZCBhbmQgbmV2ZXIgdHJhaWxlZCBC
dWNodGVsICg5LTUpLCB3aGljaCBzdHJ1Z2dsZWQgd2l0aCBpdHMgYmFsbC1oYW5kbGluZyBhbmQg
cGFzc2luZyBhZ2FpbnN0IGEgZmVpc3R5IElyaXNoIGRlZmVuc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlz
IGlzIHNvbWV0aGluZyB3ZSBoYXZlIGJlZW4gcHJlcGFyaW5nIGZvciwmIzgyMjE7IFN0LiBWLU0g
Y29hY2ggRHJ1IEpveWNlIElJIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSByZWNvZ25pemVkIHRoYXQgdGhleSB3
YW50ZWQgdG8gcHJlc3MsIGFuZCBzb21ldGltZXMgdGVhbXMgdGhhdCBwcmVzcyBkb24mIzgyMTc7
dCBsaWtlIHRvIGJlIHByZXNzZWQuIFdlIGhhdmUgYmVlbiB3b3JraW5nIGF0IGl0IGFuZCB3ZSBo
YXZlIGhhZCBzb21lIHN1Y2Nlc3MgcHJlc3NpbmcgdGVhbXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2Fz
IGdyZWF0IHRvIHNlZSB1cyBzdGFydCBvdXQgYSBnYW1lIGFuZCBwcmVzcyB3ZWxsLiBJbiBvdGhl
ciBnYW1lcywgd2UgcHJlc3NlZCB3ZWxsIHdoZW4gd2UgaGF2ZSBiZWVuIGJlaGluZCBhbmQgdGhl
IGdhbWUgZGVwZW5kZWQgb24gaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgb3BlbmluZyA0OjQyIG9mIHRo
ZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIHdhcyBiZWF1dGlmdWwgYmFza2V0YmFsbCBmb3IgU3QuIFYtTSBhbmQg
YSBuaWdodG1hcmUgZm9yIEJ1Y2h0ZWwuIFRoZSBJcmlzaCBzY29yZWQgMTQgcG9pbnRzIGFuZCB0
aGUgR3JpZmZpbnMgbWFkZSAxMCB0dXJub3ZlcnMuIEdyYXZlcywgc29waG9tb3JlIEx1bmRlbiBN
Y0RheSBhbmQgc2VuaW9yIEpvbiBXaWxsaWFtcyBzY29yZWQgZHVyaW5nIHRoZSBzdXJnZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO091ciBkZWZlbnNlIHdhcyB0b3Agbm90Y2ggZHVyaW5nIHRoYXQgc3RyZXRjaCwm
IzgyMjE7IHNhaWQgR3JhdmVzLCB3aG8gcmVjZWl2ZWQgYSBjb21tZW1vcmF0aXZlIGdhbWUgYmFs
bCBwcmlvciB0byB0aXAtb2ZmIGluIHJlY29nbml0aW9uIG9mIGVjbGlwc2luZyAxLDAwMCBjYXJl
ZXIgcG9pbnRzIGVhcmxpZXIgdGhpcyBzZWFzb24gaW4gYSB3aW4gb3ZlciBQaWNrZXJpbmd0b24g
Tm9ydGguPC9wPjxwPlN0LiBWLU0gbGVkIDIyLTYgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZmlyc3QgcXVh
cnRlciBhbmQgMzItMjAgYXQgaGFsZnRpbWUuIFRoZSBJcmlzaCBleHRlbmRlZCB0aGUgbGVhZCB0
byA2My0zNiB0aHJvdWdoIHRocmVlIHF1YXJ0ZXJzIGFuZCB0byBvdmVyIDMwIHBvaW50cyBpbiB0
aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxwPkdyYXZlcyBoYWQgZml2ZSBzbGFtIGR1bmtzLCBncmFi
YmVkIHNpeCByZWJvdW5kcyBhbmQgaGFkIHR3byBzdGVhbHMuIFdpbGxpYW1zIHNjb3JlZCAxNiBw
b2ludHMgYW5kIGhhZCB0d28gc3RlYWxzLCBNY0RheSBoYWQgMTMgcG9pbnRzLCBmaXZlIHN0ZWFs
cywgZm91ciByZWJvdW5kcyBhbmQgdHdvIGJsb2NrcywgYW5kIGp1bmlvciBTY290dCBXYWx0ZXIg
c2NvcmVkIGVpZ2h0IHBvaW50cy48L3A+PHA+U2VuaW9yIFRhcmlxIFZpbnNvbiBwYWNlZCBCdWNo
dGVsIHdpdGggMTAgcG9pbnRzIGFuZCAxMSByZWJvdW5kcyBhbmQganVuaW9yIEFhbWlyIFNvbG9t
b24gc2NvcmVkIG5pbmUgcG9pbnRzLiBHcmlmZmlucyBjb2FjaCBTdGVwaGVuIFdoaXRlIGFsc28g
Z290IHNvbGlkIGVmZm9ydHMgZnJvbSBqdW5pb3IgSXNhaWFoIFJvZ2VycyAoZWlnaHQgcG9pbnRz
IGFuZCBzaXggcmVib3VuZHMpLCBzb3Bob21vcmUgSm9uYXRoYW4gS2luZyAoc2V2ZW4gcG9pbnRz
IGFuZCBzaXggcmVib3VuZHMpIGFuZCBqdW5pb3IgQ2hyaXN0b3BoZXIgUm9iaW5zb24gKHNldmVu
IHBvaW50cykuIDwvcD48cD5TdC4gVi1NIHJlY2VpdmVkIHNjb3JpbmcgZnJvbSAxMSBvZiBpdHMg
MTUgcGxheWVycyBhbmQgY29uc3RhbnRseSBhcHBsaWVkIHByZXNzdXJlLjwvcD48cD5TZW5pb3Ig
RGVBbW9udGUmIzgyMTc7IEtpbmcgKHRocmVlIHBvaW50cywgZm91ciBzdGVhbHMsIGZvdXIgcmVi
b3VuZHMpLCBzb3Bob21vcmUgQ2hyaXMgUGFpbnRlciAodGhyZWUgcG9pbnRzLCBmaXZlIGFzc2lz
dHMpIGFuZCBzZW5pb3IgSnVzdGluIFNhbXBzb24gKHR3byBwb2ludHMsIHR3byBzdGVhbHMpIHdl
cmUgYWxzbyBhY3RpdmUgZm9yIFN0LiBWLU0uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGEgZGVlcCB0
ZWFtLCBzbyBJIGtub3cgd2UgaGF2ZSB0aGUgbnVtYmVycyB0byBwcmVzcyBwZW9wbGUsJiM4MjIx
OyBzYWlkIEdyYXZlcywgd2hvIGhhZCBhIGNhcmVlci1oaWdoIDM4IHBvaW50cyBpbiBhIGxvc3Mg
dG8gRXZhbnN0b24gKElsbC4pIGVhcmxpZXIgdGhpcyBzZWFzb24uICYjODIyMDtPdXIgZGVwdGgg
cmVhbGx5IGhlbHBzIHVzIGEgbG90LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0
aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxv
ZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.