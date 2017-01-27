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boys basketball: St. Vincent-St. Mary 81, Buchtel 51

Boys basketball / St. V-M 81, Buchtel 51: Jayvon Graves scores 30 points to lead victorious Irish

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 27, 2017 - 10:32 PM
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St. Vincent - St. Mary's Jayvon Graves (3) splits Buchtel defenders Jonathan King (21) and Isaiah Rogers (rear) as he looks to score in the first quarter of a game Friday at St. Vincent-St. Mary High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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