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St. Vincent-St. Mary High School

Boys basketball: St. V-M to play Wauseon in Division II state championship game Saturday in Columbus

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 04:25 PM
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St. Vincent-St. Mary head coach Dru Joyce gestures after a no call by a official during the fourth quarter against Trotwood Madison in a Division II quarterfinal game on Thursday, March 23, 2017 in Columbus, Ohio, at the Jerome Schottenstein Center. The Irish won the game 62-60. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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