All CATEGORIES
☰ Menu

St. Vincent-St. Mary High School

Boys basketball: St. V-M to play Wauseon in Division II state championship game Saturday in Columbus

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 04:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

St. Vincent-St. Mary head coach Dru Joyce gestures after a no call by a official during the fourth quarter against Trotwood Madison in a Division II quarterfinal game on Thursday, March 23, 2017 in Columbus, Ohio, at the Jerome Schottenstein Center. The Irish won the game 62-60. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe27cutweb Ross D. Franklin - AP
Outfielder Austin Jackson makes Indians’ Opening Day roster - 8:23 PM

SCOTTSDALE, Ariz: Veteran outfielder Austin Jackson will be breaking camp with the Indians.

browns26cut_02
2017 NFL Draft: Patrick Mahomes possesses more than the type of arm talent Browns coach Hue Jackson can’t possibly ignore
cavs27cutweb
Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs
cavs26_04
Wizards 127, Cavaliers 115: Cavs have no defensive answers for John Wall, hot-shooting Wizards
stv26_22
Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 45, Wauseon 30: Jayvon Graves powers Irish to Division II state championship
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next