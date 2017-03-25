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DIVISION II STATE CHAMPIONSHIP: ST. VINCENT-ST. MARY 45, WAUSEON 30

Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 45, Wauseon 30: Jayvon Graves powers Irish to Division II state championship

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 25, 2017 - 12:37 PM
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St. VincentSt. Mary holds up their state title trophy after defeating Wauseon in the Division II final game on Saturday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. St. VincentSt. Mary defeated Wauseon 45-30. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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