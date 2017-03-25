All CATEGORIES
☰ Menu

DIVISION II STATE CHAMPIONSHIP: ST. VINCENT-ST. MARY 45, WAUSEON 30

Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 45, Wauseon 30: Jayvon Graves powers Irish to Division II state championship

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 25, 2017 - 12:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

St. VincentSt. Mary holds up their state title trophy after defeating Wauseon in the Division II final game on Saturday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. St. VincentSt. Mary defeated Wauseon 45-30. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs28_04 Darren Abate - AP
Spurs 103, Cavaliers 74: With 3-point attack failing and defense lacking, Cavs lose lead in Eastern Conference - 11:20 PM

SAN ANTONIO: The Eastern Conference lead is gone.

tribe28_03
Indians’ reported contract extension a signal to Jose Ramirez’s growth - 11:19 PM
University of Akron basketball: Coach Keith Dambrot leaving Zips to take job at Duquesne - 11:17 PM
csider28_01
LeBron takes aim at youth coaches in barrage of tweets, bemoans lack of perspective, fundamentals - 11:19 PM
Cavaliers notebook: Kyle Korver shut down for three games; Iman Shumpert misses second in a row - 11:19 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next