Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 72, Canton McKinley 54: Jayvon Graves, Fighting Irish rally past Bulldogs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWZ0ZXIgYSBzbG9wcHkgYW5kIHR1cm5vdmVyLXJpZGRlbiBmaXJzdCBxdWFydGVyIGJ5IGJv
dGggdGVhbXMsIEpheXZvbiBHcmF2ZXMgYW5kIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGZvdW5kIHRo
ZWlyIGZvcm0gYW5kIGNydWlzZWQgcGFzdCBDYW50b24gTWNLaW5sZXkgNzItNTQgb24gc2VuaW9y
IG5pZ2h0IGF0IExlQnJvbiBKYW1lcyBBcmVuYS48L3A+PHA+RWFybHkgb24sIHRoZSBGaWdodGlu
ZyBJcmlzaCBzdHJ1Z2dsZWQgYWdhaW5zdCB0aGUgQnVsbGRvZ3MmIzgyMTc7IDItMS0yIGZ1bGwt
Y291cnQgcHJlc3MuIE1jS2lubGV5IGd1YXJkIERhcnJ5bCBTdHJhdWdodGVyIGNvbnN0YW50bHkg
anVtcGVkIHBhc3NpbmcgbGFuZXMgYW5kIGxlZCBmYXN0YnJlYWtzIHRoYXQgYWxsb3dlZCBzaXgg
ZGlmZmVyZW50IEJ1bGxkb2dzIHRvIHNjb3JlIGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLiA8L3A+PHA+
QSBmcnVzdHJhdGVkIEdyYXZlcyBlYXJuZWQgYSB0ZWNobmljYWwgYWZ0ZXIgdGhlIGJ1enplciwg
YW5kIE1jS2lubGV5IHRvb2sgYSAxOS0xMSBsZWFkIGhlYWRpbmcgaW50byB0aGUgc2Vjb25kIHF1
YXJ0ZXIuIEdyYXZlcyB3YXMgZm9yY2VkIHRvIHNpdCB0aGUgcmVtYWluZGVyIG9mIHRoZSBoYWxm
IHdpdGggdHdvIGZvdWxzLjwvcD48cD5XaXRoIEdyYXZlcyBvdXQsIFN0cmF1Z2h0ZXIgdG9vayBv
dmVyLiBUaGUgZXhwbG9zaXZlIHNlbmlvciBuZXR0ZWQgMTAgcG9pbnRzIGluIHRoZSBzZWNvbmQg
cXVhcnRlciwgZ2l2aW5nIGhpbSAxNSBmb3IgdGhlIGhhbGYgYW5kIGV4dGVuZGluZyB0aGUgTWNL
aW5sZXkgbGVhZCB0byAzMS0xOC4gSG93ZXZlciwgU3QuIFYtTSBzZW5pb3JzIE1hbGlrIFdvb2xk
cmlkZ2UgYW5kIEpvbmF0aGFuIFdpbGxpYW1zIGVhY2ggZHJhaW5lZCBjb3JuZXIgMy1wb2ludGVy
cyB0byBjdXQgdGhlIGRlZmljaXQgdG8gMzEtMjQgYXQgdGhlIGJyZWFrLjwvcD48cD5IYWxmdGlt
ZSB3YXMgYSB3ZWxjb21lZCByZWNlc3MgZm9yIFN0LiBWLU0gY29hY2ggRHJ1IEpveWNlLiBUaGUg
YWRqdXN0bWVudCB3YXMgZWFzeS4gVGhlIElyaXNoIHNpbXBseSBkb3VibGUtdGVhbWVkIFN0cmF1
Z2h0ZXIgb24gdGhlIGluYm91bmRzIHBhc3MgYW5kIGZvcmNlZCBvdGhlciBCdWxsZG9ncyB0byBi
ZWF0IHRoZW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtKdXN0IGtlZXAgcGVvcGxlIGluIGZyb250IG9mIGhpbSwm
IzgyMjE7IEpveWNlIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBzdXJlIGZvdW5kIG91dCB3aHkgaGUgd2FzIHRo
ZSBtYWluIGZvY3VzIG9mIHRoZWlyIG9mZmVuc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZGlmZmVyZW5j
ZSB3YXMgY2xlYXIgd2l0aGluIHNlY29uZHMuIFdlbGwtcmVzdGVkIGFuZCBpbmNyZWFzaW5nbHkg
Y29uZmlkZW50LCBHcmF2ZXMgY29udmVydGVkIGEgbGF5dXAsIGdvdCBhIHN0ZWFsIGFuZCB0aHJl
dyBkb3duIGFuIGVtcGhhdGljIGR1bmsgYmVmb3JlIHRoZSBzZXZlbi1taW51dGUgbWFyayBvZiB0
aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciwgZm9yY2luZyBhIE1jS2lubGV5IHRpbWVvdXQuIFR3byBtb3JlIGNv
cm5lciAzLXBvaW50ZXJzIGFuZCB0aHJlZSBjb25zZWN1dGl2ZSBmaW5pc2hlcyBhdCB0aGUgcmlt
IGJ5IEdyYXZlcyBzcGFya2VkIGEgMjMtNSBydW4gdGhhdCBzYXcgdGhlIElyaXNoICgxNy01KSB0
YWtlIGNvbnRyb2wsIGdvaW5nIGludG8gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIHVwIDQ3LTM2LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7QSBiaWcgcGFydCBvZiB0aGF0IHdhcyBmcnVzdHJhdGluZyBbU3RyYXVnaHRlcl0s
JiM4MjIxOyBzYWlkIEpveWNlLiAmIzgyMjA7QWxzbywgSmF5dm9uIGNhbWUgYmFjayBmcmVzaCBh
bmQgZW5lcmdpemVkIGFuZCBtYWRlIGEgbG90IG9mIHBsYXlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGZp
bmFsIHF1YXJ0ZXIgd2FzIG1vcmUgb2YgdGhlIHNhbWUsIGFzIHRoZSBJcmlzaCBzaGFkb3dlZCBT
dHJhdWdodGVyIGFuZCBHcmF2ZXMgc2NvcmVkIDExIG9mIGhpcyBnYW1lLWhpZ2ggMjMgcG9pbnRz
LCBwdW5jdHVhdGVkIHdpdGggYSBicmVha2F3YXkgZG91YmxlLWNsdXRjaCBzbGFtLjwvcD48cD5X
aWxsaWFtcyBkcmlsbGVkIGZpdmUgMy1wb2ludGVycyBlbiByb3V0ZSB0byAxOCBwb2ludHMgZm9y
IFN0LiBWLU0uIFN0cmF1Z2h0ZXIsIHdobyBjb21taXR0ZWQgZWFybGllciBpbiB0aGUgZGF5IHRv
IFdhbHNoIFVuaXZlcnNpdHksIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMjMgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgdGhlIEJ1
bGxkb2dzICgxMy05KS48L3A+PHA+VGhlIHdpbiB3YXMgdGhlIElyaXNoJiM4MjE3O3MgdGhpcmQg
aW4gYSByb3cgb3ZlciBhIEZlZGVyYWwgTGVhZ3VlIG9wcG9uZW50LCBmb2xsb3dpbmcgd2lucyBv
dmVyIHN0YXRlLXJhbmtlZCBKYWNrc29uIGFuZCBIb292ZXIgdGhlIHBhc3QgdHdvIHdlZWtzLiBU
aGUgY29uZmlkZW5jZSBpcyBub3QganVzdCBzaG93aW5nIGluIHRoZSBwbGF5ZXJzLCBidXQgdGhl
IGNvYWNoIGFzIHdlbGwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaG9zZSB3ZXJlIGJpZyB3aW5zIGFuZCBpdCBz
aG93cyB0aGVzZSBndXlzIGhhdmUgYSBsb3Qgb2YgaGVhcnQsJiM4MjIxOyBKb3ljZSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7V2UgZmVlbCBwcmVwYXJlZCB3aXRoIGV2ZXJ5dGhpbmcgd2UgaGF2ZSBzZWVuLiBXZSYj
ODIxNzt2ZSBzZWVuIHpvbmVzIGFuZCBwcmVzc2VzIGFuZCB3ZSBjb250aW51ZSB0byBmaWd1cmUg
dGhpbmdzIG91dCBhbmQgaGFuZGxlIHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.