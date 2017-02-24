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Boys basketball: St. Vincent-St. Mary 72, Canton McKinley 54

Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 72, Canton McKinley 54: Jayvon Graves, Fighting Irish rally past Bulldogs

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: February 24, 2017 - 10:46 PM
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Canton McKinley's Isaiah Smith (right) guards St. Vincent-St. Mary's Justin Sampson in the first quarter of their high school basketball game at the LeBron James Arena Friday at St. Vincent-St. Mary High School. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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